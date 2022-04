Aline GODEFROY

Issue de formations pluridisciplinaires, mon expérience professionnelle acquise durant dix années d’activité m’a permis de développer des compétences et savoir-faire multiples, liés au travail d’équipe et à la gestion de projets.



Grâce à l'obtention en 2016 de ma première année de MBA Manager de projet - spécialité consultant expert à l’ESPL d'Angers, j’ai ainsi validé des acquis, renforcé et enrichit mes domaines de compétences liés au management : méthodologie de projet selon la norme ISO 21500, techniques de communication, management de la qualité et de l’amélioration continue (ISO 9001 : 2015) avec mise en œuvre d’un processus de certification, management des ressources humaines. Je me suis formée à une méthode de travail en "mode projet", démarche transversale applicable à tout secteur d'activité et tout type de projets.



Rigoureuse, autonome et bienveillante, j’ai une forte aptitude à m’adapter. Je recherche actuellement un travail en CDD ou CDI me permettant de pratiquer sur le terrain tous les aspects relatifs au management de projets et visant la satisfaction des usagers d’un service ou client d’une entreprise.





N'hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Microsoft Project

Audit

Gestion de projet

Communication

Management

Analyse des besoins

Microsoft Office

Analyser écouter réfléchir agir

Travail en équipe