Aline GONZALEZ

Créé en 1993 à TROYES, C'DEFI compte aujourd'hui plusieurs agences.



Leurs missions : Accompagner les collectivités, les entreprises privées et publiques dans la mise en place d'actions opérationnelles de prévention des risques et de transfert de compétences.



Le + C'DEFI : Conception et réalisation, en interne, de documents spécifiques adaptés à chaque entreprise - documents de formation ou documents de communication (livrets d'accueil, livret de sécurité, affiches...)







Mes compétences :

Conduite economique

Marketing