Aline GRESSIEN

Bonjour a tous :)



Je m'appelle Aline, avant tout je suis mal entendante, je peux très bien communiquer avec vous et je réside dans le Loiret près de Montargis 45 mais également la possibilité de me deplacer



Comédienne amateur



Je suis interessée par toute les formes de jeu et ouverte à de nouvelles expériences théâtrales, cinéma, figurant ou autre.

A l'age de dix ans j'ai jouer la mime à IRESDA une école pour jeunes sourds à Saint Jean de la Ruelle

A l'age de vingt deux ans jusqu'à aujourd'hui je joue pour la compagnie d'arguia théâtre à Dax

J'ai participer au concours de miss france sourde 2014 à Paris le 1 er mars 2014

A ce jour je fait des préstations de magie dans divers regions



Magic-Aline est une magicienne passionné de magie depuis l'enfance, Magic-Aline nous fait rêver durant tout le spectacle.

Avec des colombes accompagné de beaucoup d'humour. Quand le rire et la magie s'unissent pour le meilleur et pour le rire.

Spectacle pour enfants et adultes.

Sa passion est de vous divertir, vous surprendre, vous faire rire et vous faire plaisir



Disponible tous les jours pour le cirque, hopitaux pour enfants malade, écoles maternels, mariages ou divers associations etc...étant magicienne, je peux très bien me deplacer



Je suis aussi modèle ayant plusieurs expériences dans le domaine de la photo

recherchant divers photographes pour faire des séances photo dans les thèmes variés ( magasines, mode, glamour, portrait, pub, et la lingerie...)



je suis disponible pour tous projets serieux que ce soit pour des photos ou autre comme : Défilés figurations, publicités, clip ou tournage.



Je travaille avec des photographes amateurs confirmés & professionels

Je travaille aussi avec une mise en scène professionel dans le domaine du théâtre

J'étudie toutes propositions serieuse et organisées



Apres la séance, la remise d'un cd ou l'envoie des photos retoucher dans un délai respectable est demander sera souhaitable.



N'hesitez pas a me contacter pour vos projets, merci de me préciser le thème, le style, le lieu..



-toute prestations a titre pornographique seront refusées

-je me réserve le droit d'être accompagnée lors d'une première séance ou autre



Signes particuliers : malentendante parlant aussi le Langage des Signes Francaise



Pour personnes sourds et malentendants y comprise personnes handicapés,

Je souhaite participer a divers associations pour sourds et malentendants y comprise personnes handicapées

mon souhaite c'est faire rire tout le monde en leurs faisant rêver de la magie en tout mon honneur étant magicienne.

Recherches divers associations je peux très bien travailler bénévolement.

Y comprise pour des personnes allant dans les restos du cœur.

Me contactez n’hésitez pas pour toutes associations



je pense avoir mis toutes les informations sur ma fiche si vous avez d'autres questions n’hésitez pas!!!



CONTACTEZ MOI N'HESITEZ PAS

facebook: https://www.facebook.com/pages/Magic-Aline/829998167016217?fref=ts



Artistiquement vôtre,



Aline