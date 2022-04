Aline GROSSIORD

J'ai pu au cours des dernières années travailler au sein d'agences de communication et de publicité, qui m'ont permises de parfaire mes compétences en conception graphique et ce sur une belle variété de projets imprimés. L'évolution constante du métier m'a par la suite orienté vers la conception et l'intégration web, notamment via les CMS tel que WordPress.



Hop hop hop le lien du site saupoudré de design graphique et relevé de conception web ! cuisineetgraphisme.fr



Mes compétences :

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Wordpress

CSS

Adobe Photoshop

Web design

QuarkXPress

Adobe Dreamweaver

HTML

Design graphique

Prestashop