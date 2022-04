Aline GUILLEMET

J'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes professionnelles (VRP chez Hachette pendant 3 ans avec gestion d'équpe, Cabinet assurances pendant 10 ans toute la partie essentiellement commercial , directrice d'ALSH dans un centre social, grande expérience aussi avec les enfants sur jardin périscolaire dans des quartiers difficiles. Référente Accompagnement collectif des familles ACF, je propose des ateliers, projets, sorties... )

j'ai un bac + 2 diplome d'état d'éducatrice de jeunes enfants et 6 mois de formation d'agent général d'assurances validée.

pour le plaisir je suis pigiste freelance pour chevaux arabes et motos anciennes et enduro.

Mon grand souhait revenir en Lozère ou dans l'Aveyron.

je m'adapte très vite et toujours réussie à remonter les quotats et chiffres de mes activités.