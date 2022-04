Aline GUREGHIAN

Bibliothécaire à la BU de St Nazaire site Gavy Océanis.



Titulaire d'un DUT Information / documentation des entreprises ainsi que d'une Licence Science du Langage et de l’Information opt° Édition Numérique



j'ai travaillé pendant un an à la bibliothèque universitaire de Besançon en tant que bibliothécaire assistante spécialisée où je m'occupais :



-de l'enrichissement de la base signet, recherche de ressources documentaires électroniques, scientifiques, et techniques

-de l'alimentation du site web

-de la gestion des collections, rétro-conversion, désherbage, pilonnage, recollement, classement, acquisition, catalogage

- de l'accueil du public et aide à la recherche documentaire, formation au plan de classement, aux bases de données en ligne, au site web de la Bibliothèque



suite à cela j'ai été embauchée par la Délégation Générale pour l'Armement en tant que responsable de la documentation à la cellule IDC du Centre d Essais en Vol de la base aérienne d'Istres.

j'étais alors responsable de la veille documentaire et avait en charge :



- l'administration du Système de Gestion du Centre de Documentation

- les acquisitions documentaires (ouvrages, abonnements)

- l'alimentation et gestion de bases de données

- la recherche documentaire et formalisation de l’information.

- le traitement des archives et de la documentation interne



Après ces deux années passée au CEV en tant que militaire j'eccepté un poste en loire atlantique dans un domaine qui n'était pas le mien, dans l'attente de retrouver un emploi dans mon secteur d'activité.



Afin de me tenir à jour dans mes connaissances professionnelles j'ai suivi de septembre à décembre 2009 une formation des métiers de la documentation et des bibliothèques au CFCB de Bretagne.



Mes compétences :

Adaptabilité

Base de données

Communication

Documentaliste

Gestion de l'information

Relationnel

Rigueur

Sens de la communication

Sens relationnel

Traitement des Données

Veille