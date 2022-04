Aline HAUSTETE BONIN

20 ans d'expériences professionnelles dont bientôt 18 au sein de l'association Opcalia Bourgogne Franche-Comté.

J'ai développé durant toutes ses années des compétences dans différents domaines dont :

- l'assistanat de direction : organisation des Conseils d'Administration et réunions d'équipe, rédaction des comptes rendus, gestion de l'agenda de la direction, gestion des contrats avec les différents prestataires externes de la structure (gestion du parc informatique, de voitures......)communication et point relai de l'équipe de 15 personnes pour le fonctionnement de la structure

- la gestion des éléments préparatoires à la paie

- la gestion administrative et financière des dossiers liés à la formation professionnelle continue, aux contrats d'alternance, aux financements des dispositifs pour les demandeurs d'emplois, les CPF (Comptes Personnels de Formation) et à d'autres mesures d'aides aux entreprises : suivi d'un portefeuille d'entreprises, suivi d'un budget / entreprise, analyse et montage de plans prévisionnels de formation, gestion des dossiers, règlement.



Mes compétences :

Suivi et mise à jour des dossiers du personnel

Compte-rendu réunion et Conseil d'Administration

Gestion financière et administrative

Accueil physique et téléphonique

Connaissances de l'environnement de la formation p

Gestion portefeuille entreprise

Organisation Conseil d'Administration