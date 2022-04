Aline HERTZOG

Juriste de formation, ma véritable passion est la création d'association, le rassemblement des ressources, compétences et capacités humaines autour d'une cause, d'un idéal, d'une passion, d'une exclusion, d'une discrimination.

ayant à mon actif la création de deux pôles associatifs, privé et publique, je continue de me projeter dans cette dynamique, d'où l'ajout à mon cursus académique des études sur les questions de sexuation dans tous les domaines de la vie : de l'éducation(maternelle, primaire, secondaire et universitaire) à la vie professionelle, du couple à la parentalité, quelques soit les classes sociales, les differences raciales ou ethniques.