Aline HICKEL

Pédagogie, diplomatie, rigueur, à l'écoute et force de propositions sont mes points forts pour accompagner les entreprises à respecter leurs obligations en santé, sécurité et environnement au travail.



La gestion de projet ainsi que le travail collaboratif me passionnent afin d'apporter mon soutien aux entreprises et à leurs salariés pour améliorer les conditions de sécurité et conditions de travail.



Engagée dans mon métier, je suis persévérante et ne me résigne pas au moindre obstacle.



Mes compétences :

Sécurité au travail

Santé au travail

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Benchmarking

Formation professionnelle

Statistiques AT/MP

Secourisme

Analyse des accidents

Psc1

Évaluation des risques professionnels

Aménagement de poste

Sauveteur secouriste du travail