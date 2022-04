Aline HUMEZ

Après 15 ans dans l'industrie pharmaceutique en tant que Chargée d'Etudes Commerciales et Marketing, j'ai souhaité opérer un virage à 360 degrés dans ma carrière professionnelle et me reconvertir dans un metier plus proche de ma passion et de ma sensibilité créative : Styliste Modéliste. L’objectif final étant de créer ma propre marque de vêtements pour femmes.

En septembre 2012 j'ai intégré Esmod Roubaix afin d'obtenir un diplome de Styliste Designer de Mode, que j'ai obtenu en décembre 2014.

C'est ainsi qu'AHXY a vu le jour et qu'une première collection : DéSaXé, a été présentée lors du défilé de juin 2014.

Aujourd’hui, mettre en synergie mes compétences de Chargée d'Etudes : analyse/suivi marché, produit et performances de ventes avec mes connaissances et expériences acquises en Stylisme et Modelisme, me pousse à poursuivre « l’aventure » AHXY, en tant que marque, mais aussi en tant que Styliste/Modeliste Free lance

L'activité AHXY est sur https://www.facebook.com/AHXY.Createur





Mes compétences :

Coordination de projets

Créativité

Modelisme

Patronnage

Étude de marché

Analyse de marché

Autonomie

Adobe Illustrator

Travail en équipe

Adobe Photoshop