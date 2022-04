Aline Isabelle TESTON

« La vocation, c’est avoir pour métier sa passion »



Passionnée par la mode, la beauté et son envie de parler aux femmes, Aline se dirige vers un master Médias Féminins à l’IEJ Paris (Institut Européen de Journalisme).



Elle poursuit sa dernière année d'étude en M2 Stratégie Digitale et Management de Projet en alternance à l'école Sup Career (Groupe Inseec).



Aline est aujourd'hui chargée de communication au sein de l'entreprise Trigo. Elle intervient sur les projets digitaux de l'entreprise.



Mes compétences :

Relations presse & publiques

Rédaction

Relations client

Photoshop, indesign

Gestion de projet