Aline JAMET

Parallèlement à mon travail de cadre commercial, je m'intéresse aux médecines alternatives et n'hésites pas à partager mes nouvelles expériences et connaissances dans ce domaine. Je fais en effet la promotion d'un produit naturel qui associe à la fois, la science moderne, les secrets des plantes et les principes de la médecine traditionnelle chinoise, selon lesquels la base du bien-être et d’une bonne santé reposent sur l’équilibre et la bonne circulation de l’énergie dans le corps.

Les résultats sont souvent rapides et spectaculaires sur la fatigue et le soulagement de tous types de maux.(articulaires, musculaires, psychologiques).



Mes compétences :

Imprimerie

Vente

Prospection commerciale

Communication