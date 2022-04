12 ans d'expérience en logistique, un diplôme de niveau III en transport logistique.



Mon détour par les Achats est très intéressant mais le rythme des journées en logistique me correspond mieux.

C'est pour cette raison que je suis à l'écoute du marché et des opportunités en logistique et transport.



Mes compétences :

SAP

Traitement des avis de souffrances

PTV

TMS