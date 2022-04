Aline JOLIE

Je suis diplômée de l'école d'ingénieur de chimie générale ESCOM où j'ai également effectué master avec l'UTC sur le thème de la valorisation des ressources renouvelables.

J'ai intégré, avec grand intérêt et à plusieurs reprises, des services de recherche et développement (échelle laboratoire et pilote), tout en évoluant dans des environnements industriels.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'une nouvelle mission en tant qu'ingénieure R&D, projet ou industrialisation produit.



Mes compétences :

Organisée

Autonomie

Esprit d'équipe

Microsoft Office

Enthousiasme

chromatographie ionique

scale-up

Gestion des essais

Polyvalence

Goût pour le terrain

Chimie