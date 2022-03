Je m'appelle Aline Lefebvre j'ai 19ans je suis titulaire d'un baccalauréat Lettres et Arts. Je suis passionnée par la photographie. J'ai pour but de passer une CAP petite enfance par correspondance afin de travailler en tant que ATSEM dans les écoles maternelles. Pour mener à bien mon projet il me faut trouver un emploi pour pouvoir financer mes études et subvenir à mes besoins.