Aline SILBERNAGEL

Bonjour à tous,



Avec près de 15 ans d'expérience professionnelle dans les domaines du marketing, de la communication et du commerce, voici mes compétences :



- Gestion de projet : suivi, évaluation des coûts et rentabilité

- CRM / Cycle de vie client - Marketing / Communication

- La satisfaction client : 4 ans dans le domaine commercial

- La rigueur et l'analyse : Comptabilité / Gestion / KPIs



Merci de votre visite et n'hésitez pas à me contacter pour échanger.



Mes compétences :

Actions correctives

Analyse des chiffres

autonome

Etude marketing

Force de proposition

Proactive

Parcours client

Plan média

Marketing multicanal

Stratégie de ciblage des consommateurs

KPI

Plan marketing

Fidélisation client

Gestion de la relation client

Marketing opérationnel

Marketing direct

Logiciel CRM