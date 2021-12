Salut je suis Purser Radio Operateur expert en ressources humaines .Je travaille pour Saipem dans l'exploration du petrol et du gaz en mer .J'ai 4ans d'experience professionnelle a la recherche d'un nouveau emploi. j'ai les diplomes suivant

licence de ressources et sciences humaines . ( en main)

GMSDD ( systeme mondiale de detresse et de securite en mer .

HLO ( en main)

BASIC SAFETY TRAINNING ( en main )

HERTM ( en main )