Bonjour et bienvenue sur mon profil Viadeo.



Je suis actuellement Etudiant en seconde année en DUG ( Diplôme Universitaire de Gestion) à l'IFACE ( Institut de Formation en Administration et en Création d'Entreprise) de la FASEG ( Faculté des Sciences Economiques et de Gestion) de l'Université Cheikh Anta Diop Dakar SENEGAL.













MES COMPETENCES:

-Pack Office ( word, Excel, PowerPoint).

-SAARI.

-Tenue d'une comptabilité