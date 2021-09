Je m’appelle Alison et j’ai 25 ans. Depuis toute petite, je me passionne pour le monde de l’horlogerie-joaillerie. Je suis philanthrope et curieuse de tout.



Pour moi, ce domaine est un univers qui crée un rêve et une magie, et où chaque marque fait vivre un monde. Cet univers doit plonger le client dans ses pensées. La satisfaction du client est d’ailleurs le maître-mot, et chaque marque incarne plusieurs valeurs telles que l’excellence et la passion qu’elle doit transmettre

à travers ses créations.



Investie et motivée, j’ai appris lors de mes années d’études à créer et concevoir des produits attractifs fiables (grâce à de solides connaissances en mécanique), centrés utilisateurs et eco-friendly.



J’aime travailler en équipe, et je considère que chaque projet est une aventure qui se doit d’être menée ensemble, où la communication est clé. Je suis convaincue qu’il est nécessaire de s’encourager et de ne jamais baisser les bras,

peu importe les difficultés rencontrées, et que l’on en ressort toujours plus riche.



Ayant eu l’opportunité de beaucoup voyager, j’ai pu découvrir de nouvelles cultures et revenir avec un regard différent sur le monde. Chaque aventure m’inspire dans chaque création et conception de produit, pour lesquelles j’ai hâte de vous faire découvrir mon enhousiasme.