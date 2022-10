Alison HELLIO

Encore jeune, je mets mes compétences et mes connaissances à votre service pour des postes d'agents espaces verts, naturels, d'environnement au sens large ou d'assainissement.

Issue d'une formation environnementale, j'ai acquis des aptitudes en gestion d'espaces naturels, gestion de dossiers en lien avec lenvironnement et en assainissement non collectif et collectif.

J'ai également développé au travers de mes divers expériences des capacités de travail en autonomie tout comme en groupe et des qualités relationnelles.

N' hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Entretien espaces verts et naturels

Gestion et suivi de chantier

Traitement de l'eau

Assainissement collectif et non collectif

SIG

Animation nature

Sensibilisation à écologique

Rédaction consultation, marchés publics

Gestion de devis, factures, budget

Respect des règles sanitaire et d' hygiène