Alison TEBAR

Multi-potentiels pour le bien-être des enfants et des adultes au quotidien



Je suis Praticienne énergétique et Experte en résolution de troubles physiologiques des enfants.



Après une reconversion professionnelle par la formation, je suis devenue Conseillère en Nutrition Pédiatrique Experte en troubles digestifs et allergies alimentaires. J'accompagne les familles à trouver l'apaisement pour leur enfant. Je propose des accompagnements en visio, par appels téléphoniques en France et en Belgique



Je suis formée à l'accompagnement, au développement des enfants et sur le cerveau par les neurosciences en tant qu'accompagnante parentale. Puis spécialisée en Nutrition Pédiatrique, avec une formation sur la nutrition de la femme et de l'enfant avec une partie sur l'allaitement maternel et allergies alimentaires.



Ayant moi-même vécu les problématiques de problèmes physiologiques récurrents avec mon enfant et de l'errance médicale, j'ai choisi d'agir.





