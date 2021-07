Quand on est petit, on nous dit toujours, ne joue pas avec le feu, le feu est dangereux, tu peux te brûler, tu vas te faire mal. Dans ce cas, pourquoi nous cherchons quelque chose qui nous fait mal,c'est la patience

Garde ce qui est utile, Rejette ce qui est inutile; et Rajoute ce qui est propre a toi ....... > >



Mes compétences :

Chimie

Opticien optométriste