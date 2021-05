Ingénieur junior en géophysique de l'EOST (Strasbourg) depuis octobre 2018. Au cours de ces années de formations, je me suis surtout spécialisé en analyse et traitement de données géophysiques ainsi qu'en programmation scientifique. Travailler en équipe sur des projets internationaux est un de mes objectifs professionnels (moyen terme).



Retrouvez plus de contenus sur mon compte LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/allan-ross/



Mes compétences :

LaTeX

C

Python

MATLAB

Fortran 95

Surfer®

Shell script

Rayfract®

QGIS

SQL

OneDrive entreprise

Travail en équipe

KML