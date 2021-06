Almeo PARTNERS - IMMOBILIER

Envie de faire évoluer votre carrière, de vous investir dans un nouveau challenge, de faire valoir vos atouts et votre expérience et d'obtenir une rémunération plus attractive ?



Nous recherchons actuellement, pour nos clients basés en IDF,

> des GESTIONNAIRES, COMPTABLES et ASSISTANT(E)S en COPROPRIETE

> des GESTIONNAIRES, COMPTABLES et ASSISTANT(E)S DE GESTION LOCATIVE



Consultez le détail de nos offres sur notre site www.almeopartners.fr (rubrique « offres demploi »).



Nous disposons de postes très attractifs sur PARIS pour des cabinets professionnels disposant de portefeuilles fidélisés.



ALMEO PARTNERS est un cabinet de recrutement spécialisé dans les métiers de lImmobilier dhabitation et dentreprise et plus particulièrement dans les métiers de ladministration de biens (copropriété et gérance).



Nous sommes à votre disposition pour étudier votre projet dévolution de carrière sachant que nous disposons dopportunités sur toute la France et notamment dans les fonctions suivantes :

- Assistant(e),

- Gestionnaire,

- Comptable,

- Directeur Copropriété,

- Directeur de Gestion Locative,

- Directeur de Cabinet



En nous adressant votre dossier, vous bénéficierez de notre expertise et de nos conseils pour :

- valoriser vos connaissances et votre expérience,

- optimiser votre projet et votre démarche,

- examiner les orientations envisageables.



Nous nous permettrons de vous contacter dès réception de votre dossier que vous pouvez transmettre par courriel à ladresse suivante : candidature@almeopartners.fr



Nous sommes à votre service et vous remercions par avance de la confiance que vous voudrez bien nous accorder.



Stéphanie MARTY

Directrice



ALMEO PARTNERS

144, avenue Charles de Gaulle

92200 Neuilly sur Seine

Tel. : 01 47 22 57 06

Mobile : 06 84 61 43 57

E-mail : contact@almeopartners.fr

Site : www.almeopartners.fr



Mes compétences :

Administration

Administration de biens

Copropriété

Directeur d'agence

Gérance

Gestionnaire

Immobilier

Immobilier d'entreprise

Manager

Property manager

Syndic

Gestion immobilière

Gestion

Comptabilité