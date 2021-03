Alok SINGH YADAV

Apres avoir effectué une formation de dual diplôme de 2 ans a MSOIS, Inde et ESIGELEC, Rouen, jaspire à trouver mon premier emploi en tant quIngénieur System Embarqué.

Jai un ensemble distinct de compétences qui sont rarement disponibles. Tout mon succès repose sur dinnombrables piliers de léchec. Des échecs qui mont élevé en tant quhomme déthique. Jai un ensemble de règles qui ont subi lusure du temps. Comme « Profiter de lexpérience déchec, le temps de récupération diminue avec le temps. »

Avec une expérience d'un an en tant qu'Ingénieur logiciel embarqué lors de stages chez Apitrak, Grenoble et Thales, La Ciotat, je suis un homme de base avec des compétences allant de la conception de circuits imprimés, de la programmation de bas niveau en assemblage et C Embarqué (y compris Intelligence Artificielle - IA) à la programmation de haut niveau en python (IA).

Je suis ouvert à lapprentissage. Jai appris les langages de programmation Rust et Lisp pour des entretiens dembauche en 2020 ; et KiCAD pour PCB design en tant que stagiaire chez Apitrak, Grenoble. Japprends et pratique actuellement Français et jai atteint un niveau intermédiaire.

Votre entreprise mintéresse particulièrement grâce à son positionnement innovant sur le marché du développement système embarqué. Jaimerais en savoir plus sur le projet et déquipe chez vous.

Tout ce qui est mentionné ci-dessus constitue « Alok ». Pour plus de détails sur mon parcours, vous trouverez en document joint mon CV. Je me tiens à votre disposition aux coordonnées précisées ci-dessus. En vous remerciant pour votre attention, je vous prie dagréer, lexpression de mes sentiments très distingués,

Alok Yadav