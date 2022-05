Alpha-Sandul LANDU (MAKESI)

Alpha-Sandul est membre contributeur des maquettes rédigés pour le nouveau programme d'enseignement supérieur et universitaire en LMD dans le domaine Sciences de la Santé.

Enseignant de renommé en Sciences de la Santé et Infirmier Superviseur de la Zone de Santé Urbaine de Binza Météo où il Chargé des activités de Soins de Santé Primaire et Point Focal PEV.

Il enseigne aux Départements des Sciences Infirmières, Sciences des aliments-nutrition-diétetique, Biologie Médicale et Sage-femme, Faculté des Sciences de la Santé à l'Université Pédagogique Nationale