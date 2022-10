Alric GUIDOT

Mon projet professionnel est de travailler dans la distribution d'articles de sport.

Ayant suivi une formation Bachelor Management du commerce du sport au Cnpc de Lescar, je suis actuellement vendeur à Intersport, et responsable de la gestion du rayon sports collectifs.

Je suis quelqu'un de très curieux, passionné par les sports collectifs, en particulier le football et le rugby, et par le sport en général. J'ai l ambition dans un futur proche de travailler au siège d'une chaîne de magasins spécialisés , ou chez une marque.



Mes compétences :

Gestion relation client

Management

Gestion des stocks