Alvin MALHOT

Passionné par l'art du bâtiment et ça technique depuis mon plus jeune age, j'ai forgé un savoir faire depuis c'est 16 ans d’expérience , toujours en quête de nouveau savoir liée au bâtiment dans son ensemble. j'ai enrichie mes connaissances aujourd'hui à travers le feng shui un art chinois qui me permet de comprendre et équilibré les diverse énergie de l'habitat et de ce qui l'entoure ,optimiser ces énergies afin que l'habitant retrouve le bien être dans son environnement...