Je m'appelle Aly Dembele, titulaire du BTS Électrotechnique.



Mes compétences :

Câblage des armoire électriques, lecture de schéma

Gestion du personnel, Planning et gestion des proj

Outils informatique Word, Excel ,Power Paint

Conception et réalisation d'un système industriel.

Organisation et réalisation de projets technique i

Relationnel

Utilisation de logiciels pour dessiner, faire des

Réalisation d'un algorithme de programmation. pro

programmation automate