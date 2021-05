Alycia MERLIN

Actuellement en recherche d'emploi en tant que technicienne de laboratoire, contrôleuse qualité, assistante chercheur en laboratoire. j'ai envie d'apprendre et de découvrir de nouveaux sujets. Je suis curieuse de tout et je possède un véritable intérêt pour la science, l'environnement et la recherche.



La polyvalence de mon profil peut être un atout pour les entreprises. Je suis quelqu’un de dynamique, qui m’adapte facilement et rapidement aux différentes situations, je suis aussi autonome en ayant un bon esprit d’équipe et je privilégie la communication. Je sais être aussi rigoureuse, soignée, méticuleuse ainsi que méthodique.