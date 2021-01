Alyssa LABEYLIE (ALYSSA LABEYLIE)

Américaine-canadienne avec plus de 9 ans d'expérience en marketing international en France, aux États-Unis, au Vietnam et au Royaume-Uni.



Je connais toutes les facettes, exigences, et défis associés à la croissance d'une entreprise naissante. J'évalue en permanence les besoins de marketing et de développement tout en les équilibrant avec les réalités opérationnelles et commerciales.



Des collègues témoignent que je suis animée par une vision créative tout en restant ancrée dans l'exécution. J'aime déconstruire des problèmes complexes et proposer des solutions exploitables. Je double en tant que graphiste et animatrice, économisant ainsi des milliers de dollars en créations externalisées. Mon portfolio est disponible sur demande.



Je suis heureux de collaborer et de discuter de nouvelles idées et technologies. Les intérêts actuels incluent la gestion de patrimoine, crypto-monnaie, et les innovations modernes dans les soins de santé.