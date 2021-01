Amadis BÉNARD GUZMAN

Jeune diplômé en commerce international, j'ai réalisé mon stage en Colombie chez un grand transitaire aérien, doté d'une connaissance du marché Colombien.

Je possède quelques contacts à Bogotá, je vous propose donc un service de sourcing.



La Colombie est riche en produits finis et matières premières de qualité et à des prix intéressants:

Textiles, bijoux or/émeraude, artisanat, Articles en cuir Sacs a main/vestes en cuir, fleurs....



Je suis donc prêt a démarcher des entreprises locales souhaitant s'ouvrir vers l'international (il y en a vraiment beaucoup), Je suis à la recherche de clients possédant déjà une structure de vente, ayant besoin de se démarquer de part la qualité de leurs produits, en recherche de fournisseurs sur place .

(la Colombie est un pays émergeant, et il s'agit d'une très bonne alternative au marche chinois)

Je me propose donc comme intermédiaire.

J'ai réalisé mon stage chez un transitaire aérien local qui pourra vous proposer une solution de transport intéressante.



Je reste donc à votre disposition pour vous proposer une solution de sourcing.

cordialement,

Amadis