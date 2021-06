Amadou DEM

Mes objectifs :

Travailler pour des projets demandant une maîtrise approfondie de la technique, mais aussi de l'imagination et le sens des responsabilités.

Intégrer une équipe pour apporter mes connaissances et qualités pour son épanouissement. Mes très bonnes connaissances et ma grande expérience dans le domaine des télécommunications et de l'informatique sont des atouts indéniables que je compte mettre à profit dans la mission qui me sera confiée

Mes qualités principales sont :

- Ouverture d'esprit

- Goût du travail en équipe

- Capacité à travailler sous pression

- Sens de l'initiative

. Sens des responsabilités

- Curiosité, adaptation facile aux techniques nouvelles.