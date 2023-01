Amal HAJJI

Je suis Ingénieure d'État en Génie Civil, Bâtiments et Travaux Publics de l'Ecole Marocaine des Sciences de l'Ingénieur de Rabat.

Actuellement, j'occupe le poste d'Ingénieur Etudes Budgétaires et Suivi des Travaux de l'Extension du Port Tanger Med 2-Phase 2 et 3.

Je suis à la recherche d'un nouveau défi dans les domaines suivants : Ouvrages maritimes, Ouvrage d'art, Infrastructures Routières, VRD & Réseau d'Assainissement, Etudes de prix, Construction métallique, Bâtiments et OPC.

Je suis prête à relever tout défi et entamer un nouveau chapitre dans le monde professionnel.

Mes compétences et mes expériences font ma motivation, en ajoutant à ceci mes qualités personnelles et mon aisance relationnelle, je serai une bonne addition à toute équipe.