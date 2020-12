Amal NAIMY (AMAL NAIMY)

Je suis passionnée par linnovation dans le domaine biomédical et lamélioration au niveau des équipements médicaux. Jai la chance de pouvoir développer mes compétences au sein de lhôpital Charles Nicole,dans le cadre d'un stage d'été . Actuellement je suis à la recherche dune offre demploi.

RIGOUREUSE DYNAMIQUE TRAVAIL DÉQUIPECRÉATIVITÉCHALLENGE

Mes compétences et mes connaissances :

Electronique numérique et analogique.

VHDL.

DSP.

Matlab/ISIS.

Arduino.

FPGA.

Mes qualités :

Flexible.

Curieuse.

Recherche des projets Innovantes et compétitives.

Volontaire pour apprendre et me perfectionner.

Autonomie.

Les compétitions et les prix requises :

Jai participé au CONCOURS MEILLEUR PLAN D'AFFAIRE Tunisie en 2017, avec une idée innovante, et jai réussi à gagner le deuxième Prix.

Les formations et les certifications :

Formation CEFE (ANETI).

Digital active les fondamentaux du marketing digital(Google).

En cours dacquisition :

- Développement web.

- HTML/HTML5.

- CSS.

- Javascript.

- Python.

Si mon profil vous intéresse et vous voulez me rejoindre,nhésitez pas à me contacter (+216)54 775 973, sur amalnaimy95@gmail.com .