Amal TRAVEL DESERT MOROCCO (EL AAM)

La société TRAVEL Désert Morocco (ATLAS VACANCE ) sous ma direction, intervient principalement dans le domaine touristique. Basée à Marrakech, au Maroc depuis 2006. Lagence dispose dune équipe de professionnels dans le voyage et tourisme qui sélectionne pour vous différents types et thèmes pour visiter le Maroc et ses attractions. Nous fournissons un service à la hauteur de vos exigences avec son équipe franco marocaine anglophone dynamique et hyper professionnelle avec des départ ( MARRAKECH -TANGER - ESSAOUIRA - FÉS - OUARZAZATE - CASABLANCA ). Trekking, Randonnées , Transferts , Navettes , Chameliers, Minibus, Voiture, Autocars ou 4X4 vous feront découvrir les endroits dexception quoffre le Maroc et à la belle étoile ou en bivouac de luxe, ces spécialistes incontestés dans le domaine du tourisme comme de lévénementiel haut de gamme feront de votre séjour à Marrakech ou le sud de pays un périple inoubliable.