Amanda RABOUHI

Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Je suis à la recherche d'un BTS Assistante de manager en alternance pour la rentrée 2015.

Rythme d’alternance à confirmer selon l’école choisie : 3 jours en entreprise / 2 jours à l’école, ou 1 semaine / 1 semaine.



D'autre part, je souhaite trouver un emploi pour cet été. Vous pouvez me confier des missions du type : hôtesse d’accueil, hôtesse de caisse, télé-conseillère ou tout autre liée à l'accueil et au relationnel.



Souriante, persévérante et motivée, je m'adapte facilement et je m’appliquerai avec grand soin dans les tâches que vous voudrez me confier.



Je suis à votre disposition et joignable à l'adresse suivante : rabouhi.amanda@gmail.com

cordialement.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

Microsoft Excel