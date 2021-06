Amandine BRUNERIE

ACTECH INGENIERIE



En quelques lignes...



Expert en systèmes critiques et objets communicants, Actech Ingénierie intervient sur des projets innovants en recherche et développement.



Société à taille humaine créée en 2003 et implantée sur le Grand Ouest, nous faisons partie du Groupe Astone Technology qui fédère les compétences en électronique embarquée de quatre PME françaises : Actech Ingénierie, Via Design, RND Technologie et Diaxys.



Nous accompagnons nos clients industriels dans l’élaboration de leurs produits et la réalisation de leurs projets au sein de notre Bureau d’Etudes et en plateforme technique.



Nous bénéficions d’une expertise forte dans les domaines de l’ingénierie électronique, informatique embarquée, systèmes communicants et IHM.



Notre culture d’entreprise est fondée sur l’innovation, les technologies de demain, et sur un management de proximité avec nos collaborateurs.





