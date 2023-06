Amandine CEYROLLE (GIRARDIN)

Technicienne de Laboratoire

AGROLAB'S · CDI

mai 2021 - aujourdhui

Aurillac, Auvergne-Rhône-Alpes, France



Préparation des échantillons

Détermination du pH

Dosage des chlorures

Cryoscopie

Dosage des matières protéiques au noir amido

Dosage des matières grasses du lait par la méthode Gerber et par la méthode Röse Gottlieb

Contrôle métrologique des appareils de prélèvement (pipettes et automates)

Contrôles intercontamination des automates de prélèvement

Dosage des IgG par immunodiffusion

Dépistage d'adultération par immunodiffusion et par bandelette

Dépistage de la Diarrhée Virale Bovine, de la Rhinotrachéite Infectieuse Bovine, de la leucose, de la tuberculose, de la brucellose, du varron et de la besnoitiose par technique ELISA

Utilisation des automates de prélèvement Multiprobe et Janus