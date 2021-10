Amandine COURTIN

Fraîchement diplômée en droit, je suis en quête d'un premier emploi dans le milieu juridique, assurantiel, bancaire, ou encore administratif. Je dispose d'une formation relativement généraliste, et ainsi de connaissances solides dans de multiples domaines (marchés publics, droit de la responsabilité publique et privée, droits des contrats et des obligations, procédure civile ou administrative ...). À l'écoute et perfectionniste, je ferai mon maximum pour remplir les missions qui seront les miennes.



Mes compétences :

Compte-rendu

Planification et organisation des tâches

Synthèse rédactionnelle

Rédaction de contenus

Aisance relationelle

Maitrise des outils informatiques

Capacité d'adaptation