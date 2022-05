Amandine DUBREUIL

Passionnée et professionnelle du spectacle vivant, je travaille dans ce secteur d'activité depuis environ 12 ans, j'ai eu loccasion doccuper plusieurs postes qui mont permis dacquérir des compétences diverses, variées et complémentaires (régie, gestion logistique, sécurité ERP, montage de projet, production, constitution déquipes, billetterie...).



Initialement issu de la production, je travaille maintenant majoritairement en tant que régisseuse sur des festivals ou dans des salles. J'ai validé ce parcours professionnel via l'obtention d'un diplôme de régisseur général au GRIM EDIF en VAE (validation des acquis de l'expérience) en novembre 2021.



Nhésitez pas a me contacter pour que nous puissions discuter ensemble.

Je suis toujours en recherche active de nouveaux projets sur lesquels m'investir.