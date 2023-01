Amandine DUC

Indépendante depuis plus de 3 ans, je me reconvertie après 6 années en tant quaide soignante.

Depuis, je développe de nombreuses compétences et jadore ça !

Je rejoins un réseau de consultants indépendants en recrutement en 2019, le Mercato de lemploi. Cette expérience ma permis de prendre confiance en moi, en mes capacités et ma donné ce courage daller ce vers quoi jaspire. Jai décidé de quitter cette belle équipe en 2022 afin de morienter exclusivement vers le coaching auprès des personnes en recherche demploi.

Janime des ateliers cv et TRE pour une école sup de nouvelles technologies, Doranco.

Mais mon envie dapprendre de nouvelles choses et daider les gens qui mentourent mentraîne vers une activité supplémentaire ; le consultante en communication pour les TPE PME.

Ce que je fais déjà à mes heures perdus pour mon réseau proche. Mais, pour se considérer professionnel voir idéalement expert dans son domaine, il faut déjà se former et pratiquer, voila où jen suis aujourdhui