Recherche : CONTRAT D'ALTERNANCE au poste d'ingénieur logistique à compter de septembre 2021.



Afin de me préparer concrètement au métier dingénieur logistique, je souhaite intégrer un cursus en apprentissage. Je suis donc à la recherche de lentreprise qui me fera vivre cette expérience enrichissante. N'hésitez pas à liker et partager !



- Qui ?

Je suis Amandine Hamel, j'ai 20 ans et je suis actuellement étudiante en 1ere année de cycle ingénieur à lISEL (Institut supérieur détude logistique) au Havre où je prépare un diplôme dingénieur logistique (Bac +5).



- Quand ?

A compter de septembre 2021 jusqu'à septembre 2023 (et plus si affinité ) au rythme de 2 à 3 semaines en entreprise par mois.



- Où ?

Idéalement, dans le secteur de Rennes (France, 35000), par ailleurs, je suis mobile et ouverte à une expérience à l'étranger.



- Pourquoi ?

Le dispositif d'apprentissage est loccasion d'établir un réel équilibre entre théorie et pratique, tout en mettant mes compétences à disposition de lentreprise.



Je serais ravie de vous offrir tout autre information complémentaire, n'hésitez pas à me contacter :



06 65 70 61 46

amandine.hamel@etu.univ-lehavre.fr