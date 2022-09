Amandine MARCHAND (AMANDINE MARCHAND)

Je suis actuellement à la recherche d'un stage de 6 mois en design d'objet pour mettre en application mes acquis. Mon parcours m'oriente vers la réflexion innovante qui nécessite de comprendre et suivre les changements environnementaux et humains pour adapter au mieux mes projets. (dispo)



Je suis en master Prospective Design à Saint-Etienne. Cette formation est axée sur le prototypage et la mise en place de projets innovants avec une approche pluridisciplinaire. (design, ingénierie, marketing et management). J'ai eu l'opportunité de gérer des projets de conception d'emballage, d'identité graphique, de design d'objet et bien plus encore !