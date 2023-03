Amani SALMA

Diplômée d'un MBA en Marketing & E-business au sein du Pôle Paris Alternance, j'ai occupé pendant 6 ans le poste de Responsable Marketing et Communication où j'étais en charge de la conception, la mise en place et l’évaluation de tous types d’actions webmarketing au sein de l'agence web FHM Solutions et pour le compte de ses clients.



Depuis Juin 2017, je développe la startup Chichamaps (www.chichamaps.com), un service de recherche qui s’adresse aux consommateurs de chicha à travers le monde.



N'hésitez pas à me contacter pour toutes questions relatives à mon activité professionnelle ou simplement pour en savoir plus sur la société.



Mes compétences :

Commerce international

Web marketing

Commerciale

Community management

Management

Marketing

Chef de projet internet

Blogging

E-reputation

SEO/SEM

Communication

E-business

Benchmark

Veille technologique

Veille stratégique

E-commerce

Informatique

Internet

Commerce