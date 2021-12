Amar COATCH THIAM (THIAM)

Je suis étudiant en formation dans le domaine numérique ou plus tôt pole SNT science numérique et technologique. j'ai la licence en MIC multimédia Internet et Communication à l'UVS université virtuelle du Sénégal en 2019. je suis en Master 2 spécialiste en Communication Digitale cependant on peut l'orienté dans plusieurs domaines mais c'est beaucoup plus dirigé dans les entreprises, le Marketing Digital, la Communication externe et interne d'une structure, organisation, coordination ou entreprise.