Amara AMARA AZZOUG (AZZOUG)

Etudiant passionné par les sciences ( chimie , biologie , matériaux ) et possédant une formation solide en chimie et actuellement inscrit en master biomatériaux a l'université de Paris Descartes ce qui me permettra d’acquérir des connaissances scientifiques fondamentales,pluridisciplinaire, allant de la biologie cellulaire et de la physiologie humaine à la chimie et à la physico-chimie des matériaux destinés « au vivant » , voici les connaissance que j'avais acquis a travers ces trois domaines et mes expériences :



★ CHIMIE: chimie de l'environnement,Différentes techniques d'analyses chimique RMN, infrarouge, chromatographie, DSC), electrochimie, les énergies renouvelables, pollution, traitement des eaux et des déchets

★MATERIAUX : CFAO, polymeres, structures et propriétés des matériaux, comportement et vieillissement, caractérisations, ingénierie)

★ BIOLOGIE : la réponse de l’hôte (physiologie, biologie, biochimie, biocompatibilité et infections), grandes fonctions de l'organisme, biotechnologie





✔ Parcours antérieur : stage en traitement des eaux a SEAAL , enseignant en physique chimie pendant un ans en collège

✔ Formation : Master 2 en chimie de l'environnement obtenu en Algéris , master 1 Biomatériaux a l'université de paris Descartes France ( en cours)