Amaury POLTAVTSEEF

Passionné de programmation et lauréat dun BAC général, jai donc naturellement fait le choix initial de suivre un cursus en 5 ans dans une école en informatique, EPITECH, pour décrocher le titre dexpert en technologie de linformation.



La méthode pédagogique d EPITECH sous forme de projet ma permis de mimmerger complètement et de me projetter complètement dans mon domaine de prédilection : le développement informatique, clé du futur.



Capable de travailler en groupe comme en autonomie, je fais preuve dune grande force de travail et de persévérance.



Toujours motivé, quel que soit le projet à développer, je mattache à donner le meilleur de moi-même et donne de limportance à organiser au mieux mon projet pour répondre aux objectifs fixés.



Je ne cache pas avoir de lambition, surtout en ce qui concerne mon avenir, et souhaite rencontrer des entrepreneurs auprès desquels je saurais faire valoir les différentes compétentes que jai pu acquérir au cours de me études.



Jai un caractère enjoué, très optimiste, sociable et je sais aussi être à lécoute des autres.



Pour conclure, je dirais que je suis animé par lenvie de réussir et de me dépasser.