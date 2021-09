Amaury RAMET

Bonjour,



Titulaire d'une maîtrise AES à la faculté Lyon III Jean Moulin (option NTIC), j'ai souhaité compléter ma formation par un diplôme de 3ème cycle Marketing et Management Appliqués de L'IDRAC Lyon (option Marketing international), Ecole Supérieure de Commerce.



Après un début de carrière dans un environnement de services dédié aux nouvelles technologies (SSII), j'ai souhaité m'orienter vers un domaine plus tangible que celui des services, l'univers produit en milieu industriel.



Dans cette logique, j'ai rejoins en 2006, le groupe Allemand Technoform (1500 salariés), spécialiste de l'extrusion de profilés plastiques de haute technicité, dont l'activité principale est axée sur la conception et la commercialisation de systèmes à rupture de ponts thermiques dédiés au bâtiment (Solutions d'isolation thermique et d'économies d'énergie pour les fenêtres et vitrages).



Dans un premier temps, seul salarié à l'origine de la structure Française pour la filiale de Technoform Glass Insulation (espaceurs warm edge), j'occupais initialement un poste de Product Manager et j'avais notamment la responsabilité de développer l'activité sur le marché Français et le Benelux qui était alors quasi inexistante (marché de niche). Le poste exigeait à la fois des compétences en développement commercial et de marché, et des compétences technique pointues pour accompagner les clients dans la mise en œuvre des produits sur les équipements de production.



Puis, Lorsque le marché est devenu plus mature, l'activité a littéralement explosé, et j'ai donc étoffé la structure Française en prenant des locaux incluant le stockage local des produits permettant de livrer rapidement les clients.



Il a alors fallu mettre en place localement une partie des process qui étaient jusqu'alors gérés en Allemagne : recrutement d'une équipe commerciale (Administration Des Ventes et Product Managers), recrutement d'opérateurs Magasiniers Caristes, recrutement de personnel pour le pôle Finance et Comptabilité, mise en place des process Finance et comptabilité, Mise en place du système qualité ISO 9001, mise en place de process de gestion de stock, préparation de commandes clients et d'expédition de commandes.



C'est naturellement que j'ai occupé par la suite le poste de Directeur Général de la structure Française de Technoform Glass Insulation, composée de 12 salariés, leader incontesté sur son marché en France, et réalisant plus de 15 millions d'Euros de CA.



je suis aujourd'hui en recherche active de nouveaux challenges à relever.



Mes compétences :

Plannification stratégique

Plannification budgétaire

Étude de marché

Stratégie et développement commercial

Négociation commerciale

Gestion de la relation client

gestion de grands comptes internationaux

Veille concurrentielle

Marketing, communication, événementiel (organisation de salons)

Thermique (menuiseries et vitrages)

Gestion administrative

Gestion budgétaire

Management d'équipe

Management de la qualité (ISO 9001)

Amélioration continue

Méthodologie gestion projet