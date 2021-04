Amazigh AKILAL

Je suis passionné par l'informatique et mon projet professionnel est de devenir développeur. Je me suis intéressé de manière autodidacte à lalgorithmique et à différents langages informatiques comme PHP. Je désire aujourdhui approfondir mes connaissances et acquérir des compétences dans le domaine du développement de sites web et d'applications.

Je parle couramment trois langues (Français, Anglais, Arabe). Mon sens logique, et mes capacités danalyse et de synthèse sont des atouts que je souhaite pouvoir mettre au service de vos projets.

Jai exercé le métier d'enseignant d'Anglais pendant un an. Cette expérience m'a non seulement permis de développer une aisance en communication en langue étrangère mais aussi daiguiser mon sens des responsabilités, ma faculté à madapter aux autres et mon ouverture desprit.

Mon poste d'employé commercial que j'ai occupé pendant 2 ans et 8 mois m'a permis de consolider des qualités essentielles pour le métier de développeur telles que le sens du service et de la communication, lesprit déquipe, la rigueur, ou encore la résistance au stress.